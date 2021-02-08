Премьер-министр Судана распустил переходное правительство

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук в воскресенье издал указ о роспуске переходного правительства. Об этом сообщило Cуданское информационное агентство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, занимающие посты министры продолжат исполнение своих обязанностей до назначения нового состава правительства.

Как сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа", состав нового кабинета министров будет объявлен в понедельник.

В октябре 2020 года Переходное правительство Судана и Суданский революционный фронт подписали мирное соглашение, которое, в частности, предусматривает интеграцию бойцов группировок в суданскую армию и силы безопасности страны, а также создание фонда для поддержки южных и западных регионов Судана. Кроме того, в соглашении прописаны вопросы владения землей, разделения богатства и власти, а также возвращения перемещенных лиц.