Власти Чили предупредили об угрозе цунами после землетрясение в Тихом океане

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили в четверг выпустило предупреждение об угрозе "небольшого цунами" после мощного землетрясения в Тихом океане у берегов Кермадекского архипелага, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Основываясь на новых предварительных показателях Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили выпускает предупреждение для берегов Чили", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Twitter.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям, "цунами высотой от 30 сантиметров до 1 метра" может достигнуть берегов чилийского острова Пасхи в 23:03 по местному времени (07:03 мск), а континентальной части южноамериканской республики - после 04:00 (10:00 мск). Ведомство объявило "желтый" уровень опасности и попросило жителей следить за официальными уведомлениями.