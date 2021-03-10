В Индии автобус упал в ущелье

По меньшей мере восемь человек погибли, 11 пострадали в результате падения автобуса в ущелье в северном штате Химачал-Прадеш. Об этом в среду сообщает телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, все пострадавшие доставлены в близлежащую больницу в округе Чамба. Полиция приступила к расследованию причин автокатастрофы.