Протестующие напали на микроавтобус, в котором ехал президент Аргентины
Участники протестной акции в Аргентине разбили окно машины, в которой находился президент страны Альберто Фернандес, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Телеканалы уточняют, что инцидент произошел в одной из провинций страны, Чубут, в ходе визита главы государства в город Лаго Пуэло.
Протестующие сначала окружили плотным кольцом машину политика, а после его посадки создавали препятствие для выезда. При этом, когда машина наконец-то смогла выехать, один из протестующих берет камень и бросает его в авто. Глава государства не пострадал.
Лента новостей
Неулыбчивый Гасан Мамедов, или Какие мистические и трагические события остались за кадром в фильме "Проданный смех" (ВИДЕО,ФОТО)
Главы медиа и НПО, блогеры и общественные активисты ознакомились с операциями по разминированию в Агдаме - Trend TV
В Азербайджане в опросе на тему возвращения в Карабах приняли участие 30 тыс вынужденных переселенцев
Азербайджан закупал современное вооружение, а в Армении преобладали шапкозакидательские настроения – российское издание
В Азербайджане обеспечена занятость около 3 700 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны
Разминирование освобожденных территорий Азербайджана представляет чрезвычайную важность - спецпредставитель ЕС
МККК продолжит работу по выяснению судеб пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта