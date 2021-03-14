В центральной части Японии сошла лавина

Лавина сошла со склона горы Норикура в центральной части Японии, в результате инцидента могли пострадать находящиеся в этом районе лыжники. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в настоящий момент полиция и спасательные службы Японии выясняют подробности произошедшего.