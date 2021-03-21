Япония и США могут скоро провести учения по обороне спорных островов Сенкаку

Правительства Японии и США приступили к проработке возможности проведения масштабных совместных учений по обороне островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что они могут пройти до конца текущего года. В них должны принять участие подразделения морских, сухопутных и воздушных Сил самообороны Японии, морская пехота и ВВС США. Какие-либо другие подробности о готовящихся маневрах на данный момент не известны.

Спор вокруг Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.