В Шанхае мошенника приговорили к пожизненному сроку за незаконное привлечение $1,5 млрд

Главный фигурант дела об организации финансовой мошеннической схемы в Шанхае был приговорен судом к пожизненному заключению за обман инвесторов и незаконное привлечение капитала на сумму свыше 9,93 млрд юаней (около $1,52 млрд). Соответствующее решение вынес во вторник городской народный суд средней ступени номер один. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местный информационный ресурс "Пэнпай".

Согласно материалам дела, мужчина по имени Юй Ган совместно с сообщниками с 2013 по 2018 год под прикрытием нескольких финансовых компаний незаконно привлекал средства под инвестиции, обещая вкладчикам высокие проценты. Всего за указанные годы порядка 28 тыс. инвесторов понесли ущерб на сумму более 1,27 млрд юаней (порядка $196,4 млн).

Основной фигурант дела был приговорен к пожизненному сроку тюремного заключения с выплатой штрафа в размере 50 млн юаней ($7,6 млн). Остальные участники мошеннической схемы получили от 4 до 15 лет лишения свободы.