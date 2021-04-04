Очередь судов для прохода через Суэцкий канал сократилась до 120

Количество судов, ожидающих в очереди для прохода через Суэцкий канал сократилось до 120, следует из сообщения судового агента Leth Agencies, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным компании, в воскресенье через канал проследует 85 судов. После открытия судоходства по каналу в обоих направлениях прошли 527 кораблей.

Ожидается, что график транзита судов вернется к нормальному 5 апреля, говорится в сообщении Gulf Agency Company (GAC) со ссылкой на информацию администрации Суэцкого канала.

Последняя группа судов, ожидавших открытия судоходства во время блокировки канала, покинула его накануне. По каналу стали проходить суда, которые пришли уже после возобновления движения, сообщил в субботу глава администрации канала Усама Рабиа, слова которого приводятся на сайте администрации.