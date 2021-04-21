Пентагон изучает варианты борьбы с терроризмом в Афганистане после вывода ВС США

Соединенные Штаты изучают различные возможности борьбы с терроризмом в Афганистане после вывода американских военнослужащих из этой центральноазиатской республики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии.

Он отметил, что вывод войск США и НАТО из центральноазиатской республики "в наибольшей степени затронет" Пакистан. "Существует вероятность беспрепятственного потока беженцев, вероятность новых террористических нападений в Пакистане <...> в результате этого [вывода войск]", - пояснил генерал.