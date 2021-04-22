Кольцо с самым крупным бриллиантом Австралии продали за рекордные $965 тыс.

Кольцо с самым крупным бриллиантом Австралии было продано с аукциона в Сиднее за рекордные $965 тыс. Об этом в четверг сообщает портал 9News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, самый большой бриллиант в Австралии стал также самым дорогим драгоценным камнем из когда-либо проданных в стране. Бриллиант квадратной формы весом в 25 карат ушел с молотка за 1,25 млн австралийских долларов ($965,2 тыс.).

Известно, что бриллиант, оправленный в свадебное кольцо, был огранен в Австралии из необработанного алмаза, весившего 47,961 карата. По словам руководителя отдела драгоценностей аукционного дома Хэмиша Шармы, проданный камень "уникально редкий, возможно единственный в своем роде". "Его размер в 25 карат поражает, к тому же это бриллиант безупречного качества", - отметил он.

Предыдущий рекорд Австралии был зафиксирован также в Сиднее, в 2002 году, когда на аукционе Леонарда Джоэла было продано кольцо с бриллиантом в 17,34 карата за 575 тыс. австралийских долларов ($444 тыс.). Согласно отчету австралийской ассоциации продавцов свадебных товаров, жители страны в среднем тратят на покупку обручального кольца около 5,4 тыс. австралийских долларов ($4,2 тыс.).