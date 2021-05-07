Новую мутацию бразильского штамма коронавируса выявили в Рио-де-Жанейро

Новая разновидность так называемого бразильского штамма коронавирусной инфекции обнаружена учеными в Рио-де-Жанейро. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС. сообщило региональное управление здравоохранения.

"На данный момент нельзя сказать, является ли эта разновидность коронавируса более заразной или летальной", - приводит пресс-служба слова замглавы Управления здравоохранения штата Клаудии Меллу.

Новая мутация получила обозначение P.1.2.