Аббас обсудил с Байденом последние события на Ближнем Востоке
Президент Палестины Махмуд Аббас провел в субботу телефонную беседу со своим американским коллегой Джо Байденом о последних событиях на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в Twitter член центрального комитета палестинского движения ФАТХ Хусейн эш-Шейх, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Президент Махмуд Аббас получил телефонный звонок от президента США Байдена, были обсуждены последние тенденции и события в регионе", - написал эш-Шейх. Другие подробности разговора пока не приводятся.
Ранее Байден провел беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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