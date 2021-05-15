Аббас обсудил с Байденом последние события на Ближнем Востоке

Президент Палестины Махмуд Аббас провел в субботу телефонную беседу со своим американским коллегой Джо Байденом о последних событиях на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в Twitter член центрального комитета палестинского движения ФАТХ Хусейн эш-Шейх, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Махмуд Аббас получил телефонный звонок от президента США Байдена, были обсуждены последние тенденции и события в регионе", - написал эш-Шейх. Другие подробности разговора пока не приводятся.

Ранее Байден провел беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.