Премьер-министры стран СНГ подпишут в Минске 28 мая план действий по борьбе с инфекциями

Премьер-министры стран Содружества Независимых Государств на встрече в Минске в пятницу, 28 мая, подпишут план совместных действий по борьбе с инфекционными болезнями и ряд соглашений, в том числе по пресечению использования ложных товарных знаков. Об этом сообщили в аппарате правительства РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На среднесрочную перспективу главами правительств будет принят План совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, ориентированный на недопущение развития эпидемий и наращивание потенциалов государств Содружества в области профилактики и борьбы с инфекциями", - сообщили в аппарате российского кабмина.