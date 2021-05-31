На западе Канады два человека погибли при сходе лавины
Два человека погибли при сходе лавины в горах в центральной части западной канадской провинции Альберта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел на горе Андромеда в национальном парке Джаспер. Прибывшие в район происшествия спасатели обнаружили тела двух человек. По данным полиции, погибшие могли там заниматься альпинизмом.
Других подробностей инцидента пока не сообщается.
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