На западе Канады два человека погибли при сходе лавины

Два человека погибли при сходе лавины в горах в центральной части западной канадской провинции Альберта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на горе Андромеда в национальном парке Джаспер. Прибывшие в район происшествия спасатели обнаружили тела двух человек. По данным полиции, погибшие могли там заниматься альпинизмом.

Других подробностей инцидента пока не сообщается.