На западе Канады два человека погибли при сходе лавины

Другие страны 31 мая 2021 01:24 (UTC+04:00)
На западе Канады два человека погибли при сходе лавины

Два человека погибли при сходе лавины в горах в центральной части западной канадской провинции Альберта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на горе Андромеда в национальном парке Джаспер. Прибывшие в район происшествия спасатели обнаружили тела двух человек. По данным полиции, погибшие могли там заниматься альпинизмом.

Других подробностей инцидента пока не сообщается.

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