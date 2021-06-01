Бразилия запретила въезд иностранцам на неопределенный срок

Власти Бразилии запретили на неопределенный срок въезд иностранцев в страну вне зависимости от их национальности в связи с угрозой распространения пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета "Глобу", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, ранее соответствующую инициативу выдвинуло Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa). Срок начала действия запрета не уточняется.

Межведомственное постановление будет опубликовано в дополнительном издании официального вестника правительства страны, уточняет "Глобу".