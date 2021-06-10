Парламент Албании объявил импичмент президенту страны

Парламент Албании в среду объявил импичмент президенту страны Илиру Мете за нарушение Конституции и отстранил его от занимаемой должности, сообщает агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

За импичмент проголосовали 104 члена парламента, против - только семь. Еще трое воздержались.

Теперь в течение трех месяцев решение о его отстранении от должности должен одобрить Конституционный суд Албании.