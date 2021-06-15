На юге Японии 15 тыс. человек предписали эвакуироваться из-за угрозы схода оползней

Власти префектуры Окинава на юге Японии предписали 15 тыс. местных жителей эвакуироваться в связи с угрозой схода оползней из-за ливней. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в ряде районов Окинавы во вторник может выпасть до 80 мм осадков. Между тем плохие погодные условия, вызванные наступившим в этом регионе сезоном дождей, могут продлиться на Окинаве вплоть до конца июня.