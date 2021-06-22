Пакистан получит 13 млн вакцин Pfizer

Пакистан в течение 2021 года получит 13 млн доз американской вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом во вторник сообщает газета "Доон", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поставки препарата определены соглашением, подписанным компанией Pfizer Pakistan и Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA).

"Для нас большая честь работать с правительством Пакистана и направлять наши научные и производственные ресурсы на достижение нашей общей цели - как можно быстрее доставить вакцину против COVID-19 народу Пакистана", - сказал региональный менеджер Pfizer в Пакистане Сайед Мохаммад Ваджихуддин.

Как отмечает "Доон", к настоящему времени прививки от COVID-19 вакцинами Pfizer и AstraZeneca в Национальном институте здравоохранения Пакистана получили 630 дипломатов из 57 стран, а также работающие в стране сотрудники ООН. "Согласно процедуре, посольства и агентства ООН передают список сотрудников Министерству иностранных дел для проведения вакцинации. Для этого мы создали центр вакцинации при Национальном институте здравоохранения для дипломатов и иностранцев", - сказали представители медучреждения.

Как сообщил во вторник Национальный командно-операционный центр по борьбе с распространением коронавируса, за последние 24 часа в Пакистане выявлены 663 новых случаев инфицирования, общее число заразившихся за время пандемии составило 950 тыс, выздоровело 894 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 22034.