Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на северо-западе Китая

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в пятницу утром на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки зарегистрированы вблизи городского уезда Куча округа Аксу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в округе Аксу, население которого превышает 2,7 млн человек, пока не поступало.