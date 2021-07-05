Китай осуществил успешный запуск метеорологического спутника
Китай в понедельник при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4С" (CZ-4C, Long March-4C) осуществил успешный запуск метеорологического спутника Fengyun-3E. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, запуск состоялся в 07:28 по местному времени (03:28 GMT+4) с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу.
Нынешний запуск стал 377-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".
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