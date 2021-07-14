Число жертв обрушения гостиницы в Китае возросло до 17

Не менее 17 человек стали жертвами обрушения гостиницы в восточной китайской провинции Цзянсу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном аккаунте в мессенджере WeChat администрации района Уцзян города Сучжоу (провинция Цзянсу), где произошло ЧП, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обрушение части гостиницы произошло 12 июля. Согласно последним официальным данным, на тот момент в здании находились 23 человека. Ранее сообщалось о восьми погибших и девяти пропавших без вести. К настоящему времени спасательные работы на месте прекращены.

Власти подтвердили, что жертвами обрушения стали 17 человек. Пятеро из тех, кого спасатели вызволили из под завалов, находятся в больнице в стабильном состоянии. Еще один человек, находившийся в гостинице на момент ЧП, не пострадал.

В качестве предварительной причины обрушения гостиницы местные власти назвали начатую владельцем здания несогласованную реконструкцию. Расследование инцидента продолжается.