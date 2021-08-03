Японские ученые выявили высокую патогенность штамма "дельта"

Другие страны 3 августа 2021 08:55 (UTC+04:00)
Японские ученые выявили высокую патогенность штамма "дельта"

Группа специалистов из Токийского университета считает, что штамм коронавируса "дельта" является наиболее патогенным среди других вариантов нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник телеканал NHK.

Ученые провели исследование, в ходе которого искусственно создали вирусы, несущие мутацию P681R. Это наиболее характерная мутация для всех штаммов индийской вариации COVID-19.

Известно, что заражение коронавирусом приводит к разрушению клеток, которые затем сливаются в единую массу (так называемые синтиции). В ходе экспериментов с участием грызунов японские специалисты выявили, что заражение дельта-штаммом приводит к повышенному объему синтициев, который в 2,7 раза превышает по массе аналогичные образования при инфицировании другими вариантами коронавируса. Именно этот фактор вызывает, по мнению ученых, большую склонность к различного рода патологиям.

Кроме того, животные, зараженные вирусом с мутацией P681R, теряли в весе на 4,7-6,9% больше, чем грызуны с отличающимися штаммами.

К настоящему времени в мире выявлено почти 200 млн случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов превысило 4,2 млн.

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