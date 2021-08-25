В Колумбии при взрыве на шахте погибли четыре человека

Другие страны 25 августа 2021 04:14 (UTC+04:00)
В Колумбии при взрыве на шахте погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва на шахте в центральной части Колумбии, внутри рудника остаются горняки. Об инциденте, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило управление по борьбе со стихийными бедствиями департамента Бояка.

"Управление по борьбе со стихийными бедствиями Бояки ответило на вызов в связи с чрезвычайной ситуацией на руднике в Топаге, где произошел взрыв во внутренней части угольной шахты", - говорится в сообщении в Twitter. По данным ведомства, внутри шахты были заблокированы 10 человек.

Как сообщает газета El Tiempo, спасатели уже достали тела четырех погибших. Состояние остальных горняков неизвестно.

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