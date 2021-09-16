В Северной Корее объяснили пуски баллистических ракет

Пуски баллистических ракет, которые КНДР осуществила 15 сентября, были испытанием железнодорожного ракетного комплекса. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В сообщение указывается, что испытание было направлено «на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развернутого для работы».

По информации агентства, ракеты преодолели расстояние в 800 км, прежде чем достигли поставленной цели в Японском море.

Накануне сообщалось, что Северная Корея с разницей в несколько минут запустила две ракеты в сторону Японского моря. Запущенная КНДР ракета, предположительно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.