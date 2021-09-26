В Венесуэле задержали семь рабочих компании PDVSA по обвинению в терроризме
Военная разведка Венесуэлы провела задержание семи сотрудников государственного нефтепроизводителя PDVSA по обвинению в причастности к терроризму. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Bloomberg.
Операцию в отношении рабочих перерабатывающего комплекса в штате Фалькон 23 сентября проводила полиция спецслужбы. По словам адвоката Гарольда Геррейро, представляющего интересы одного из задержанных, сотрудники переведены в Каракас, ведется расследование о подготовке нападения на объект предприятия.
PDVSA и Министерство нефти, утверждает агентство, не ответили на запрос о комментарии.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Баку 26 и 27 сентября в связи с мероприятиями по случаю Дня памяти будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов
Грамотное госуправление - главный фактор, обусловивший победу Азербайджана в Отечественной войне – экс-министр
Международные организации должны расследовать экологический террор, совершенный армянами во время оккупации азербайджанских территорий - депутат