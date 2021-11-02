В центре Кабула произошел взрыв
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Назван размер срочных надбавок, выплаченных участвующим в борьбе с коронавирусом медработникам в Азербайджане
В Мингячевире завершены ремонтно-восстановительные работы в 41 здании, поврежденном во время 44-дневной войны (ФОТО)
По приглашению Администрации Президента Турции в Стамбуле презентован проект "Тюркский мир" (turkic.world) – представитель Albayrak Media Group (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации и реконструкции комплекса святилища-мечети Пирсаат Баба в Шамахе (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Чарханской сельской средней школы в Шамахе (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шамахинского центра по выращиванию саженцев винограда (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шамахинского городского стадиона (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Шамахы с родителями шехида Самира Качаева
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центра творчества в городе Шамахы (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии яслей-детского сада номер 7 в городе Шамахы (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Парке молодежи в Шамахинском районе (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Северо-Западного регионального центра управления SCADA ОАО "Азеришыг" в Шамахинском районе (ФОТО/ВИДЕО)