В центре Кабула произошел взрыв

Взрыв произошел во вторник у здания военного госпиталя в центре Кабула. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в сфере безопасности страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, с места происшествия также слышны звуки стрельбы. Подробности инцидента выясняются.