В Гонконге опасаются, что новый штамм коронавируса нарушит планы открытия границы

Жители Гонконга в целом спокойно восприняли информацию о появлении нового штамма коронавируса, который проник в карантинный отель при аэропорте и передался от зараженного пассажира из ЮАР постояльцу из Канады, проживающему в номере напротив. Однако местное население и бизнес-круги больше волнует то, что ситуация с вирусом может нарушить долгожданные планы открытия границы с материковым Китаем, свидетельствует проведенный корреспондентом ТАСС в субботу опрос, передает Trend.

"Полагаю, что риск завоза вируса мал. В последние месяцы в Гонконге не регистрировались локальные случаи заражения. Неудивительно, ведь действующие у нас карантинные меры в отношении прибывающих из-за рубежа являются едва ли не самыми строгими в мире", - заметил сотрудник страховой компании Чэн Винхун.

"Многие критикуют суровый 21-дневный режим карантина для пассажиров, прибывающих из стран "высокого риска", однако на деле такая мера в совокупности с частым тестированием очень эффективна и практически исключает возможность проникновения вируса в город. Тем более, что нерезидентам въезд закрыт", - сказала госслужащая по фамилии Цанг. Она выразила удовлетворение решением властей ужесточить с субботы правила въезда в отношении пассажиров из стран Южной Африки.