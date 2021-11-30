В Кабуле произошел взрыв

Взрыв прогремел во вторник на проспекте Дар-уль-Аман в Кабуле. Об этом сообщил телеканал Ariana News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, взорвалась заложенная у дороги мина.

По словам очевидцев, в результате взрыва есть жертвы.