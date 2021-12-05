Один человек погиб при извержении вулкана в Индонезии

По меньшей мере один человек погиб в субботу в результате извержения вулкана Семеру, который расположен в провинции Восточная Ява (остров Ява). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, 41 человек получил ожог в результате инцидента. Как сообщили представители национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий, 35 человек в настоящее время находятся в больницах, им оказывается медицинская помощь. Также представители ведомства предоставили журналистам видеокадры, на которых видно, как жители ближайших к вулкану Семеру деревень спасаются бегством, в то время как огромные клубы густого дыма и пепла движутся с горы по направлению к их домам.

Как отметили представители местных властей округа Лумаджанг, неизвестно местонахождение нескольких десятков человек. Предположительно, они были заблокированы в своих домах в результате извержения вулкана. По информации агентства, в район стихийного бедствия будут направлены вертолеты для проведения поисковой и спасательной операции.

Усиление активности вулкана Семеру было зарегистрировано в субботу примерно в 15:20 по местному времени. Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява и входит в число почти 130 активных вулканов на территории Индонезии. Предыдущее извержении вулкана Семеру произошло в январе нынешнего года, тогда никто из местных жителей не пострадал.