Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии возросло до 13

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил в воскресенье новостному порталу Detik заместитель главы правительства округа Лумаджанг Инда Ампервати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня были обнаружены тела еще 12 погибших", - сказал чиновник. В субботу была подтверждена гибель одного местного жителя. "Спасатели продолжают поисковую операцию", - отметил замглавы округа. Ранее несколько десятков человек поступили в больницы с ожогами, полученными в результате выброса горящей лавы.

Как отмечает издание, местные жители рассказали, что система раннего оповещения не сработала, поэтому многие не успели покинуть свои дома, которые в итоге оказались полностью засыпаны песком, грязью, пеплом. Усиление активности вулкана Семеру было зарегистрировано в субботу примерно в 15:20 (11:20 мск). Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява, его предыдущее извержение произошло в январе нынешнего года, тогда никто из местных жителей не пострадал.