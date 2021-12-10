Китай успешно запустил группу спутников Shijian-6 05

Китай в пятницу при помощи ракеты-носителя Long March-4B (CZ-4B, "Чанчжэн-4Б") осуществил успешный запуск группы спутников Shijian-6 05 ("Шицзянь-6 05"). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство "Синьхуа".

Запуск состоялся в 08:11 (04:11 GMT+4) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу).

Количество спутников не уточняется. Как указывается в сообщении, аппараты будут использоваться для исследования космоса и испытания новых технологий.

Нынешний запуск стал 400-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".