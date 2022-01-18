КНДР провела испытания тактических управляемых ракет

Северная Корея в ходе испытаний произвела запуск тактических управляемых ракет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщила Академия оборонных наук страны, запуск ракет осуществлялся с запада страны, и в ходе испытания система «точно поразила цель на острове» у восточного побережья.

«Целью испытательных стрельб была выборочная оценка производимых и развертываемых тактических управляемых ракет, а также проверка точности системы вооружения», — рассказал агентству представитель северокорейских властей, добавляя, что они «подтвердили точность, безопасность и эффективность работы серийно выпускаемой системы вооружения».