В Японии нашли тела обоих пилотов разбившегося истребителя F-15
Спасатели обнаружили тела обоих пилотов разбившегося в прошлом месяце боевого самолета F-15 ВВС Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявило в понедельник командование Военно-воздушных сил самообороны страны.
Оба тела были найдены в Японском море, куда самолет рухнул 31 января практически сразу же после вылета с базы ВВС Комацу в префектуре Исикава. F-15 выполнял тренировочный полет.
Япония имеет 155 самолетов F-15, это основная сила ВВС страны. Их производила по американской лицензии корпорация тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries. Эти машины сейчас постепенно заменяют на более совершенные боевые самолеты пятого поколения F-35, которые закупают в США, а потом также будут собирать в Японии.
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