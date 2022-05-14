Один человек погиб при землетрясении в Перу

По меньшей мере один человек стал жертвой землетрясения в Перу 12 мая, еще восемь получили травмы. Об этом сообщил в пятницу в интервью радиостанции RPP один из руководителей Национального института гражданской обороны Мигель Ямасаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он посетовал на то, что население "не понимает, что живет в очень сейсмически активной стране", и не исключил, что в будущем в Перу может произойти мощное землетрясение. "Эта энергия не высвобождалась более 270 лет, и это может произойти в любой момент, - сказал Ямасаки. - Несмотря на то, что мы это знаем, продолжаем проводить [образовательные] кампании, учения, мы все еще это не усвоили".

По данным Национального сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,5. Его очаг залегал на глубине 49 км, а эпицентр был расположен в 30 км к западу от города Чилька в провинции Каньете в центральной части республики. Удар стихии не причинил значительного материального ущерба, однако повредил несколько зданий, в том числе в столице страны Лиме.