Президент Колумбии призвал к запрету боев быков после обрушения трибуны

Избранный президент Колумбии Густаво Петро призвал региональные власти запретить бои быков. Такое заявление он сделал после обрушения трибуны во время забега быков в честь праздника святого Петра в колумбийском департаменте Толима в своем Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Мы уже видели подобное в Синселехо. Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных», — говорится в сообщении. Густаво Петро выразил пожелал выздоровления пострадавшим.

26 июня во время шоу в Толиме произошло обрушение трибуны со зрителями. По данным газеты El Tiempo, в результате происшествия погибло как минимум четыре человека, не менее 262 пострадали.