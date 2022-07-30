Власти Китая эвакуировали около 70 тыс. человек из-за наводнений на северо-востоке страны

Китайские власти за последние три дня эвакуировали порядка 70 тыс. человек в связи с проливными дождями и наводнениями в провинции Ляонин на северо-востоке страны. Как сообщило в субботу агентство "Синьхуа", ​​​​​в зоне бедствия оказались почти 80 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, прямой экономический ущерб, нанесенный стихийным бедствием, составил порядка 12,7 млн юаней (около $1,9 млн). Пострадали более 1,6 тыс. га посевных площадей.

Как уточнила региональная служба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, ливни были настолько сильными, что многие резервуары оказались переполнены. Правительство мобилизовало людские ресурсы и технику для ликвидации последствий затопления.