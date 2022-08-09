Поставки нефти в Чехию по "Дружбе" возобновятся в ближайшие дни

Прокачка нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба" и ее поставки в Чехию должны возобновиться в течение ближайших дней. Об этом сообщило во вторник информационное агентство ČTK ссылаясь на компанию Mero, являющуюся владельцем и оператором чешского участка нефтепровода, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чешские нефтеперерабатывающие предприятия сейчас снабжаются нефтью в полном объеме. Она поступает из национальных нефтехранилищ, в которых, согласно агентству, накоплено достаточное количество этого вида энергетического сырья. При этом не рассматривается вопрос о получении нефти из запасников госрезерва.