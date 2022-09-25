В западной части Тихого океана сформировался супертайфун "Нору"

Супертайфун "Нору" сформировался в западной части Тихого океана и надвигается на Филиппины. Сила ветра в его эпицентре на данный момент достигает 58 м/с, сообщила в воскресенье на своем сайте метеорологическая обсерватория Гонконга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, ось вращения гигантской атмосферной воронки к этому часу находится в 260 км к северо-востоку от Манилы. Со скоростью 6 м/с тайфун смещается в северо-западном направлении и в течение суток ударит по крупнейшему филиппинскому острову Лусон.

После этого циклон выйдет в Южно-Китайское море и, по прогнозам, будет смещаться к берегам Вьетнама. В обширном регионе ожидаются сильные грозы, на море - волны, опасные для судоходства.

"Нору" стал 16-м тайфуном в Азии в этом сезоне. Его название в переводе с корейского языка означает "косуля".