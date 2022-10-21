В составе астероида Рюгу обнаружили образцы газа старше Солнечной системы

Японские астрономы обнаружили в составе материи с астероида Рюгу, добытой зондом "Хаябуса-2", образцы газа, которые возникли до формирования Солнечной системы 4,6 млрд лет назад. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила газета Yomiuri.

Для сбора этих данных исследователи нагрели 16 частиц астероида до 1,8 тыс. градусов Цельсия, получив из них такие газы, как гелий, неон и аргон. Последующий анализ показал, что эти вещества могут быть старше Солнечной системы. По мнению ученых, изначально образцы газа хранились в составе частиц рассеянных в космосе алмазов и графитов. Впоследствии они стали одним из видов материалов для формирования крупного астероида, от которого затем отделился Рюгу.

22 сентября астрономы сообщили, что Рюгу возник на дальних окраинах Солнечной системы примерно через 2 млн лет после запуска процесса ее формирования.

Японский зонд "Хаябуса-2" был запущен в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгу. Эту задачу он успешно исполнил в феврале 2019 года, а в конце 2020 года космический аппарат доставил капсулу с образцами пород на Землю. В соответствии с замыслами организаторов миссии изучение пород Рюгу приблизит человечество к пониманию того, как сформировалось наше светило, Земля и все другие миры.