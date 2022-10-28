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Число погибших в результате оползней и наводнений на Филиппинах достигло 67

Другие страны Материалы 28 октября 2022 23:47 (UTC +04:00)
Число погибших в результате оползней и наводнений на Филиппинах достигло 67

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По меньшей мере 67 человек погибли на филиппинском острове Минданао в результате оползней и наводнений, вызванных приближающимся штормом "Налджи". Об этом сообщило в пятницу издание The Manila Bulletin. Ранее сообщалось о 31 погибшем.

Agence France Presse приводит слова главы гражданской обороны региона Насруллы Имама, который сказал, что был шокирован ущербом, нанесенным региону в результате наводнений. "Армия направила грузовики для спасения застрявших жителей в Котабато и восьми других близлежащих городах ", - заявил он.

Шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где почти 5 тыс. человек были эвакуированы из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу в субботу или воскресенье. Каждый год на Филиппины обрушивается в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.

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