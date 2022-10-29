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Число погибших при атаке боевиков на здание министерства в Сомали возросло до 30

Другие страны Материалы 29 октября 2022 23:20 (UTC +04:00)
Число погибших при атаке боевиков на здание министерства в Сомали возросло до 30

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Число погибших в результате нападения боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на здание Министерства образования Сомали в центре сомалийской столицы Могадишо увеличилось до 30. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia. Ранее СМИ проинформировали о девяти погибших, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Атака началась с подрыва террористами-смертниками двух машин перед министерством. Вслед за этим группа боевиков проникла в здание. Внутри велась интенсивная перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности. Сейчас здание отцеплено полицией и армейскими частями.

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