Число погибших при атаке боевиков на здание министерства в Сомали возросло до 30

Число погибших в результате нападения боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на здание Министерства образования Сомали в центре сомалийской столицы Могадишо увеличилось до 30. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia. Ранее СМИ проинформировали о девяти погибших, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Атака началась с подрыва террористами-смертниками двух машин перед министерством. Вслед за этим группа боевиков проникла в здание. Внутри велась интенсивная перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности. Сейчас здание отцеплено полицией и армейскими частями.