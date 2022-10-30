Число погибших при взрывах у здания Минобразования Сомали возросло до 100

Число погибших в результате нападения в субботу, 29 октября, боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на здание Министерства образования Сомали в центре Могадишо, возросло до 100, еще 300 пострадали.

Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление президента страны Хасана Шейха Мохамуда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее телеканал Sky News Arabia проинформировал о 30 погибших в результате подрыва террористами-смертниками двух машин перед Министерством и последовавшей перестрелки между боевиками и сотрудниками службы безопасности в здании ведомства.