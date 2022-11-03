RU
AZ
EN
TR
FA
Рубрики
Лента новостей
Официальная хроника
Trend TV
Азербайджан
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Экономика
Энергетика
Бизнес
ИКТ
Тендеры
Финансы
Строительство
Туризм
Транспорт
Южный Кавказ
Армения
Грузия
Иран
Политика
Экономика
Ядерная программа
Общество
Центральная Азия
Казахстан
Туркменистан
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
В мире
Турция
Европа
США
Россия
Израиль
Арабские страны
Другие страны
Trend Life
Социум
Культура
Звёздный мир
Интересное
Интервью
Консультации специалистов
Спорт
Стиль
Путешествия
Day.az
Milli.Az
Azernews.az
...
Главная
В мире
Другие страны
КНДР запустила баллистическую ракету
Другие страны
Материалы
3 ноября 2022 03:31 (UTC +04:00)
Читайте Trend в
Telegram
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Новости
КНДР осуществила пуск баллистической ракеты, передает
Trend
со ссылкой на
ТАСС
.
Новость обновляется
Тэги:
КНДР
запуск баллистических ракет
Лента
Лента новостей
Трюдо принял решение об очном присутствии на саммите G20 на Бали
03:49 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
КНДР запустила баллистическую ракету
03:31 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
Разведанные запасы месторождения Сакарья составляют 540 миллиардов кубометров - Эрдоган
03:14 (UTC+04)
Турция
Материалы
Ракета SpaceX выведет на орбиту европейский телекоммуникационный спутник
02:51 (UTC+04)
США
Материалы
Чавушоглу и Лавров обсудили зерновую сделку
02:26 (UTC+04)
Россия
Материалы
"Милан" стал последним участником плей-офф Лиги чемпионов
02:09 (UTC+04)
Спорт
Материалы
«PASHA Life» объявила финансовые результаты за lll квартал 2022 года
01:50 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Первый боевой самолет Турции отечественного производства будет готов в 2023 году - Эрдоган
01:34 (UTC+04)
Турция
Материалы
США выразили благодарность Турции за усилия в возобновлении деятельности зернового коридора
01:14 (UTC+04)
Турция
Материалы
Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет на $535 млн
00:53 (UTC+04)
США
Материалы
"Реал" забил пять мячей "Селтику" в матче Лиги чемпионов УЕФА
00:45 (UTC+04)
Спорт
Материалы
Посольство Азербайджана в Украине обратилось к гражданам
00:28 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджанский газ сыграет важную роль в становлении Турции как энергетического хаба - Эрдоган
00:19 (UTC+04)
Турция
Материалы
Хроника 44-дневной Отечественной войны: 3 ноября
00:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Республиканцы проявляют больший интерес к грядущим выборам в Конгресс США, чем демократы
2 ноября 23:43 (UTC+04)
США
Материалы
Италия и Турция нацелены на укрепление сотрудничества - глава МИД
2 ноября 23:21 (UTC+04)
Турция
Материалы
Пожар в жилом доме в Баку потушен (Обновлено)
2 ноября 23:05 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости ковидом в мире на 17% за неделю
2 ноября 22:58 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
Зеленский поблагодарил Эрдогана за активное участие в сохранении "зерновой сделки"
2 ноября 22:51 (UTC+04)
Турция
Материалы
В Армении выявлен возбудитель свиного гриппа
2 ноября 22:26 (UTC+04)
Армения
Материалы
Twitter не будет заниматься разблокировкой аккаунтов ближайшие несколько недель
2 ноября 22:23 (UTC+04)
В мире
Материалы
ФРС США повысила ставку до 3,75-4%
2 ноября 22:03 (UTC+04)
США
Материалы
Греция должна прекратить вооружать демилитаризованные острова в Эгейском море - Чавушоглу
2 ноября 21:56 (UTC+04)
Турция
Материалы
В ООН надеются на продление зерновой сделки
2 ноября 21:35 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
Приостановило работу известное проармянской позицией информационное агентство Regnum
2 ноября 21:19 (UTC+04)
Россия
Материалы
ФАО поддерживает Туркменистан в комплексном управлении природными ресурсами (Эксклюзив)
2 ноября 21:12 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Названы основные экспортируемые Таджикистаном в Узбекистан товары
2 ноября 20:56 (UTC+04)
Таджикистан
Материалы
Туркменский госконцерн продлил международный тендер
2 ноября 20:44 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
В бакинском метро выпущены на линии семивагонные составы (ФОТО)
2 ноября 20:42 (UTC+04)
Общество
Материалы
"Родина Харыбюльбюль – Шуша" - выставка об истории жемчужины Карабаха (ФОТО)
2 ноября 20:11 (UTC+04)
Культура
Материалы
В Азербайджане назван объем предоставленных пострадавшим от пандемии предпринимателям гарантий по кредитам
2 ноября 19:41 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Туркменистане обнародован объем экспорта сельхозпродукции с начала года
2 ноября 19:30 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Названы производственные показатели птицефабрик в восточном регионе Туркменистана
2 ноября 19:18 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Таджикистан и Россия нарастили взаимную торговлю
2 ноября 19:13 (UTC+04)
Таджикистан
Материалы
Минобороны Азербайджана прокомментировало не соответствующие действительности высказывания на ряде интернет-каналов
2 ноября 19:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану
2 ноября 19:03 (UTC+04)
Политика
Материалы
Международный центр Низами Гянджеви представил видеоотчет о встрече высокого уровня в Нью-Йорке
2 ноября 18:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названы прогнозируемые ненефтегазовые доходы госбюджета Азербайджана в 2023 году
2 ноября 18:34 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Арестован начальник отдела минкультуры Азербайджана
2 ноября 18:31 (UTC+04)
Общество
Материалы
НПО Азербайджана распространили заявление в связи с минным террором, осуществляемым Арменией
2 ноября 17:50 (UTC+04)
Политика
Материалы
Крупнейшее предприятие Кыргызстана нарастило объем производства золота
2 ноября 17:47 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Туркменистан и Турция обмениваются опытом при посредничестве ФАО (Эксклюзив)
2 ноября 17:42 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты
2 ноября 17:37 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Турции возросло число компаний с узбекским капиталом
2 ноября 17:35 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства
2 ноября 17:29 (UTC+04)
Экономика
Материалы
На стенах Музея каменной летописи в Баку представлен 3D mapping, реализованный посольством Германии и QGallery (ВИДЕО, ФОТО)
2 ноября 17:27 (UTC+04)
Культура
Материалы
Названа инвестиционная стоимость предприятий новых резидентов Агдамского промпарка
2 ноября 17:19 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Азербайджане увеличиваются расходы на пособия по беременности и родам
2 ноября 16:58 (UTC+04)
Общество
Материалы
Отменено решение суда по "Тертерскому делу" в отношении 11 человек
2 ноября 16:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане планируется запуск онлайн-страхования недвижимого имущества - ЦБА
2 ноября 16:42 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
В бой идут одни "старики" - потрясающий концерт легендарной Yellow Jackets в Баку, или Сюрприз с балабаном (ВИДЕО, ФОТО)
2 ноября 16:40 (UTC+04)
Культура
Материалы
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
2 ноября 16:38 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, вылечились 49 человек
2 ноября 16:38 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы спортсменок из Гянджи и Масаллы (ФОТО)
2 ноября 16:27 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Международном фонде тюркской культуры и наследия состоялась конференция "Караимы Литвы" (ФОТО)
2 ноября 16:21 (UTC+04)
Культура
Материалы
Агентство при минэнергетики Азербайджана объявило тендер
2 ноября 16:20 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Обнародован объем капвложений, освоенных в восточном регионе Туркменистана
2 ноября 16:01 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Агентство Азербайджана привлечет страховые услуги
2 ноября 15:49 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Туркменская компания приобрела долю Dragon Oil на местном месторождении
2 ноября 15:47 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Утверждено прямое соглашение по инвестиционному договору между правительством Азербайджана, ООО "Masdar Azərbaycan Enerji" и ЗАО "AccessBank"
2 ноября 15:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
Утверждено Cоглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Казахстаном
2 ноября 15:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
В ЦБ Азербайджана прокомментировали новые правила получения страховых выплат по ОСАГО
2 ноября 15:24 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Цены на газ в Болгарии снизились почти вдвое благодаря поставкам из Азербайджана - EWRC
2 ноября 15:09 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджан начал учения воинских частей Сил специального назначения на границе с Ираном (ВИДЕО)
2 ноября 14:50 (UTC+04)
Политика
Материалы
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты
2 ноября 14:36 (UTC+04)
Экономика
Материалы
bp может начать транспортировку водорода по трубопроводам в Азербайджане
2 ноября 14:31 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Текущий счет платежного баланса Казахстана сложился с профицитом
2 ноября 14:28 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Значение 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан в укреплении национального единства в Таджикистане
2 ноября 14:27 (UTC+04)
Таджикистан
Материалы
МВД Азербайджана о разрыве мины в Джебраиле
2 ноября 14:22 (UTC+04)
Общество
Материалы
В одном из районов Баку ограничивается движение транспорта
2 ноября 14:15 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Турции возросло число компаний с казахстанским капиталом
2 ноября 14:09 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Туркменское министерство объявило международный тендер
2 ноября 14:05 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Национальный депозитарный центр Азербайджана осуществил выплаты по облигациям SOCAR
2 ноября 14:04 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Крупное туркменское предприятие увеличило производство стройматериалов
2 ноября 14:02 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Азербайджан и Узбекистан договорились о реализации проектов по сближению тюркских языков и их совместному развитию - Муяссар Сапарниязова
2 ноября 14:01 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
В Баку почтили память народного артиста Эмина Сабитоглу (ФОТО)
2 ноября 13:49 (UTC+04)
Социум
Материалы
Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла
2 ноября 13:40 (UTC+04)
Общество
Материалы
Требуем справедливости в связи с 9 азербайджанскими журналистами, убитыми в ходе военной агрессии Армении - МИД
2 ноября 13:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Джебраиле водитель строительной компании подорвался на мине
2 ноября 13:23 (UTC+04)
Общество
Материалы
Проект солнечной электростанции в Джебраиле создаст основу для будущих инвестиций (Эксклюзив)
2 ноября 13:20 (UTC+04)
Экономика
Материалы
SİVVA представит Азербайджан на фестивале в Сан-Ремо (ФОТО)
2 ноября 13:13 (UTC+04)
Звёздный мир
Материалы
ЦБ Азербайджана выставит на аукцион краткосрочные ноты
2 ноября 13:11 (UTC+04)
Финансы
Материалы
В Азербайджане пройдут аукционы по приватизации объектов госимущества
2 ноября 13:09 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Определены задачи, связанные с популяризацией узбекского языка за рубежом - Иномжон Азимов
2 ноября 13:07 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
Рост температуры воздуха привел к снижению водных запасов в Азербайджане - замминистра
2 ноября 12:57 (UTC+04)
Экономика
Материалы
SOCAR огласила планы достижения абсолютно чистой добычи энергоресурсов
2 ноября 12:42 (UTC+04)
Экономика
Материалы
ВБ нацелен на поддержку государственных реформ в Азербайджане - глава представительства
2 ноября 12:35 (UTC+04)
Бизнес
Материалы
В связи с матчем ФК "Карабах" продлевается график работы станций бакинского метро вблизи стадиона
2 ноября 12:21 (UTC+04)
Общество
Материалы
У Азербайджана есть потенциал стать мировом лидером в "зеленой" трансформации - глава представительства ВБ
2 ноября 12:12 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Завтра в Брюсселе состоится заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы
2 ноября 12:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Во время операции СГБ министр Анар Керимов находился в командировке - минкультуры
2 ноября 11:55 (UTC+04)
Общество
Материалы
Еще четыре компании получили статус резидента Агдамского промпарка (ФОТО)
2 ноября 11:41 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Назван прогноз по ежегодному росту экономики Азербайджана до 2026 года
2 ноября 11:18 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджан проводит фантастическую работу в борьбе с климатическими изменениями - посол Великобритании
2 ноября 11:07 (UTC+04)
Экономика
Материалы
На освобожденных территориях Азербайджана планируется установить еще пять метеостанций - министр
2 ноября 11:02 (UTC+04)
Экономика
Материалы
У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,0
2 ноября 11:01 (UTC+04)
США
Материалы
Азербайджан на правильном пути в достижении ЦУР - резидент-координатор ООН
2 ноября 10:50 (UTC+04)
Бизнес
Материалы
В Китае ввели локдаун в экономической зоне в Чжэнчжоу, где расположен завод iPhone
2 ноября 10:46 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
Азербайджан привержен соблюдению программы ООН по «зеленой» трансформации - заместитель премьер-министра
2 ноября 10:43 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В австрийской прессе опубликован материал под заголовком «Баку доказал миру, что карабахский конфликт – это уже история»
2 ноября 10:34 (UTC+04)
Политика
Материалы
Читать все новости
Авторизация
Войти
Забыли пароль?
Другие способы регистрации
Войти с Facebook
Войти с Google
Войти с Twitter
Регистрация
Регистрация
Зарегистрироваться
Другие способы регистрации
Войти с Facebook
Войти с Google
Войти с Twitter
Авторизация
Cброс пароля
Cбросить
Авторизация