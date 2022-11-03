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КНДР запустила баллистическую ракету

Другие страны Материалы 3 ноября 2022 03:31 (UTC +04:00)
КНДР запустила баллистическую ракету

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КНДР осуществила пуск баллистической ракеты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

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