В Бразилии автомобиль въехал в толпу протестующих против избранного президента

По меньшей мере 16 человек пострадали в среду в результате наезда автомобиля на толпу сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару, которые протестовали против результатов выборов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", проинформировал в среду портал G1, ссылаясь на правоохранительные органы.

Протестующие вышли на проезжую части автотрассы. Сторонники Болсонару перекрывают дороги с воскресенья.

Капитана военной полиции муниципалитета Сан-Жозе-ду-Риу-Прету Маурисиу Кавалари рассказал, что велись переговоры с манифестантами о том, чтобы они полностью разблокировали дорогу. Отмечается, что переговоры прошли мирно, но протестующие полностью перекрыли проезжую часть.

Кавалари добавил, что сила к ним не применялась, в какой-то момент один водитель вдруг направился в сторону толпы «и сшиб людей».

Среди пострадавших двое детей и трое полицейских. Получившие травмы госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Водитель, а также пассажир автомобиля задержаны.