В Таиланде пройдет лидерская встреча форума АТЭС

В Бангкоке в Национальном конференц-центре королевы Сирикит в пятницу откроется лидерская встреча форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает Trend со ссылкой на ТАСС. В двухдневном мероприятии примут участие представители 21 экономики.

Личное присутствие подтвердили лидеры Австралии, Вьетнама, Брунея, Индонезии, Канады, Китая, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сингапура, Филиппин, Чили и Японии, а также глава администрации Гонконга. Вместе с тем от Малайзии, Мексики, Перу, России, США, Тайваня и Южной Кореи на форуме будут представители более низкого уровня. В частности, РФ будет представлять первый вице-премьер Андрей Белоусов, а США - вице-президент Камала Харрис. Кроме того, на АТЭС по приглашению премьера прибыли двое представителей стран, не являющихся членами форума: президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Участники форума собираются на двухдневной региональной встрече обсудить торгово-экономическое взаимодействие, инфляцию, постковидное восстановление, а также нехватку продовольствия и борьбу с изменением климата.

Власти королевства намерены предложить разработанную и принятую в качестве национальной стратегии устойчивого развития в постковидный период модель биоциркулярной зеленой экономики. Инициатива делает акцент на экономическом росте, основанном на эффективном использовании ресурсов, сокращении отходов и снижении углеродных выбросов. Она является сочетанием социально-экономических задач, которые решают все страны, с целями охраны окружающей среды, борьбы с изменениями климата, зеленого перехода и развития возобновляемых источников энергии.