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Бывшему президенту Перу грозит до 20 лет тюрьмы

Другие страны Материалы 8 декабря 2022 06:35 (UTC +04:00)
Бывшему президенту Перу грозит до 20 лет тюрьмы

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Отстраненному от власти экс-президенту Перу предъявлено обвинение в организации мятежа. Об этом сообщила в среду газета El Comercio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, в настоящий момент Кастильо задержан полицией и помещен в следственный изолятор на 10 суток по обвинению в совершении ряда преступлений. Самым серьезным из них является попытка организации мятежа (статья 346 уголовного кодекса Перу), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Кроме того, экс-глава государства обвиняется в злоупотреблении властью и нарушении общественного спокойствия. Смещенный президент также фигурирует в ряде уголовных дел, связанных с коррупционными преступлениями, которые были возбуждены еще во время его пребывания в должности.

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