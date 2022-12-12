Япония хочет повысить оборонный бюджет из налогов на прибыль корпораций и табак

Власти Японии в качестве основных источников наращивания расходов на оборонные нужды рассматривают повышение корпоративного налога и акцизов на табачные изделия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

В частности, налог на прибыль корпораций и акцизы на табак будут поэтапно повышаться примерно с 2024 года. Сейчас эти сборы составляют 23,2% и 61,7% соответственно. Также рассматривается возможность использования для нужд обороны части средств из сборов на восстановление регионов после землетрясения и цунами 2011 года.

Правительство Японии рассчитывает таким образом получить дополнительно 1,1-1,2 трлн иен ($8-8,7 млрд). До 70% этой суммы планируется обеспечить за счет повышения корпоративного налога.