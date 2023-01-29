Из-за наводнения на Филиппинах погибли 43 человек

По меньшей мере 43 человека погибли, 7 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как отмечается в распространенном в воскресенье отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, ненастная погода затронула более 2,04 млн человек в 14 регионах республики. Ранее сообщалось о 40 погибших.

Согласно подсчетам ведомства, ведущимся с 12 января, 111,2 тыс. перемещенных лиц находятся в 297 эвакуационных центрах. По меньшей мере 14,3 тыс. человек заранее покинули свои дома, 11 граждан получили различные травмы. В 14 регионах республики зафиксировано более 1,42 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Стихия повредила 1,87 тыс. домов, урон составил 3,71 млн песо ($68,3 тыс.). Ущерб, нанесенный 266 инфраструктурным объектам, оценивается в 523,1 млн песо ($9,6 млн), сельскому хозяйству - в 1,03 млрд песо ($18,9 млн). Наводнения повредили 311 дорог и 67 мостов, затронута работа 38 морских портов. В 68 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 61 оно уже восстановлено, в 7 муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением, в 3 - со связью.

В 622 городах и 151 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 85 населенных пунктах ввели режим бедствия. На оказание помощи правительство выделило 103,7 млн песо ($1,9 млн).