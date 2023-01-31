Наводнения на Филиппинах нанесли ущерб почти на $30 млн

Более 2,04 млн человек оказались затронуты наводнениями на Филиппинах. Согласно опубликованному во вторник отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, суммарный ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и инфраструктуре страны, превысил 1,6 млрд песо ($29,4 млн), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По подсчетам ведомства, ведущимся с 12 января, 9,29 тыс. перемещенных лиц находятся в 78 эвакуационных центрах, более 14,3 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 43 человека стали жертвами наводнений, 11 получили травмы, 8 числятся пропавшими без вести. В 14 регионах республики зафиксировано более 1,45 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов.

Стихия повредила 1,88 тыс. домов, урон составил 3,71 млн песо ($68,1 тыс.). Ущерб, нанесенный 266 инфраструктурным объектам, оценивается в 521,9 млн песо ($9,57 млн), сельскому хозяйству - в 1,08 млрд песо ($19,8 млн). Наводнения повредили 317 дорог и 67 мостов, затронута работа 28 морских портов. В 69 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 65 оно уже восстановлено, в 6 муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением.

В 622 городах и 151 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 85 населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 107,9 млн песо ($1,97 млн).