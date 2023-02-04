Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

При взрыве автоцистерны на АЗС в Мексике погибли два человека

Другие страны Материалы 4 февраля 2023 23:37 (UTC +04:00)
При взрыве автоцистерны на АЗС в Мексике погибли два человека

Читайте Trend в

Взрыв автоцистерны с бензином, вызвавший сильный пожар на АЗС в штате Идальго в центральной части Мексики в субботу, унес жизни 2 человек, еще 10 получили травмы. Такие предварительные данные обнародовала на своем сайте газета El Universal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти региона пока не сообщали о числе погибших и пострадавших, однако губернатор Идальго Хулио Менчака на своей странице в Twitter выразил соболезнования родственникам жертв и распорядился оказать всю необходимую помощь их семьям. Согласно официальным данным, причиной чрезвычайного происшествия стала "человеческая ошибка".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости