При взрыве автоцистерны на АЗС в Мексике погибли два человека

Взрыв автоцистерны с бензином, вызвавший сильный пожар на АЗС в штате Идальго в центральной части Мексики в субботу, унес жизни 2 человек, еще 10 получили травмы. Такие предварительные данные обнародовала на своем сайте газета El Universal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти региона пока не сообщали о числе погибших и пострадавших, однако губернатор Идальго Хулио Менчака на своей странице в Twitter выразил соболезнования родственникам жертв и распорядился оказать всю необходимую помощь их семьям. Согласно официальным данным, причиной чрезвычайного происшествия стала "человеческая ошибка".